Osmaniye'de eroin ele geçirilen otomobildeki 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde 240 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde 240 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, F.Y. idaresindeki otomobili uygulama noktasında durdurmaya çalıştı.
"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.
Polis, kısa süren kovalamaca sonucu otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 240 gram eroin ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki F.Y. ve 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. ve bir zanlı tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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