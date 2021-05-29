Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı
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Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı

Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Ekonomi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde erkenci böğürtlenlerin toplanmasına başlandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde erkenci böğürtlenlerin toplanmasına başlandı.

Kümbet köyünde gerçekleştirilen ilk hasada katılan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Arık, hububata alternatif olarak yetiştirilen meyvelerin iç ve dış piyasaya sunulmasının ekonomik yönden önemini anlatarak, "Çukurova'da sadece pamuk, mısır, yerfıstığı, buğday yetişmiyor. Kadirli sadece turp memleketi değil. Böğürtlenin, çileğin, kaysının, şeftalinin ve armut gibi meyvelerin de yetiştiği verimli ve bereketli topraklardır." dedi.

Çiftçilerden İsmet Soytorun da 13 yıldır böğürtlen üretimi yaptığını dile getirdi.

Bu yılki verim ve fiyattan memnun olduklarını bildiren Soytorun, ürünün kilogramının 20 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Soytorun, böğürtlenin tahıla göre gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek, "Erkenci böğürtlenin ilk hasadında dekara 2 ton civarında verim almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı
Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı
Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı
Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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