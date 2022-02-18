Osmaniye'de Enverül Hamit Camisi'nde yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de Enverül Hamit Camisi'nde yangın çıktı

AA, Ümit Kahrıman - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de Enverül Hamit Camisi'nde yangın çıktı

Osmaniye'de, Enverül Hamit Camisi'nin giriş kapısında çıkan yangın hasara neden oldu.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Enverül Hamit Camisi'nin giriş kapısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Gece saatlerinde Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki caminin kapısından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Caminin ahşap giriş kapısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Osmaniye, Osmanlı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title