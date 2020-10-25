Osmaniye'de elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Osmaniye'de elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

25.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:29
Osmaniye'de elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Kümbet köyünde tarlada sulama yapan Serhat Sarıyıldırım (16), DSİ'ye ait sulama kanalında elini yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu sudan çıkardı, ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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