OSMANİYE'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA
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OSMANİYE'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de elektrikli bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de elektrikli bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişine elektrikli bisikletini park eden vatandaş, geri döndüğünde yerinde olmadığını fark etti. Bisikletin çalınmış olabileceğini düşünen vatandaş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Binanın izlenilen kamera görüntülerinden şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.C. (40) olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takip sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen yine elektrikli bisiklet hırsızlık olayı ile yapılan çalışmalarda ise şüphelilerin T.G. (21) ve E.A. (18) oldukları tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Her iki bisiklet hırsızlığı olayı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

OSMANİYE'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA
OSMANİYE'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA
OSMANİYE'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA
OSMANİYE'DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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