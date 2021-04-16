Osmaniye'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de, iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de, iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir iş yerinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K. olduğunu belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, H.K'nin iş yerine gelerek elektrikli bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner