Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de gece saatlerinde park halindeki elektrikli bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Osmaniye'de gece saatlerinde park halindeki elektrikli bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi 5513 Sokakta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden elektrikli bisikleti çalan şahsın daha önceden 23 adet sabıkası bulunan D.A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından saklandığı adrese baskın yapan ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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