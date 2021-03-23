Osmaniye'de elektrik direği çalmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direği çalmaya çalıştığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin devriye görevi sırasında, Koçlu köyü yakınlarında bir elektrik direğinin 80 KG 243 plakalı otomobilin üzerine yüklenmiş olduğunu fark etti.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.S'yi, elektrik direğini çalmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Osmaniye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat