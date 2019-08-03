Osmaniye'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik arızasını gidermek için yüksek gerilim hattına tırmanan işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Zafer Çamsarı (29), arızayı gidermek için Erdoğdu köyüne geldi.

Köydeki yüksek gerilim hattına tırmanarak arızayı gidermek isteyen Çamsarı, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Çamsarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA