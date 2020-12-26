Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı
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Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı

26.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:20
Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı

Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Osmaniye'de idarede birliğin ve koordinasyonun sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması, ilin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin planlanması amacıyla düzenlenen koordinasyon ve ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantını açılış konuşmasını yapan tüm kurumlara pandemi döneminde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlara hizmet etmek için var olduklarını hatırlatan Vali Yılmaz, "Kurumlarda hizmetlerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Vatandaş memnuniyeti de çok önemlidir. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurumlarımızdan ayrılırken mutlaka memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız. Kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde uyumlu, ahenkli kamu hizmeti sunma usullerine, esaslarına uygun olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak adına gerçekleştirmiş olduğu tüm iş, işlem ve çalışmalardan dolayı da herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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