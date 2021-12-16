Osmaniye'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile olayla irtibatlı olduğu belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kentte dün yapılan ehliyet sınavında görevliler, adaylardan O.S'nin davranışlarından şüphelenerek durumu polise bildirdi.

O.S'nin üst aramasında, ses ve görüntü aktarımı yapabilen cihaz tespit edildi.

Zanlıyı gözaltına alan ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi de yakaladı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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