Osmaniye'de eğitim yatırımları bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Osmaniye'de eğitim yatırımları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Osmaniye'de eğitim yatırımları bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de eğitim yatırımlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Osmaniye'de eğitim yatırımlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Fakıuşağı Ortaokulundaki toplantıda, kentte 65 okulun iyileştirme, yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kentte 4 yeni okulun daha eğitime açıldığını ifade eden Albak, 2021-2023 yıllı eğitim yatırımlarının 220 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da kentte yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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