Osmaniye'de Eğitim Öğretim İstişare Toplantısı

2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplantı yapıldı.





Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.





Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için alınması gereken tedbirleri masaya yatırdıklarını belirtti.



Okullardaki güvenlik tedbirlerinin önemli olduğunu kaydeden Coşkun, "Eğitimin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi sadece emniyet tedbirleri ile mümkün değil. Bu kapsamda, eğitimin paydaşları olarak hem okul idarecilerimizin hem de okul aile birliği başkanları ve üyelerinin sorunların çözümü konusunda katkıları da önemli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni eğitim-öğretim yılında da okullarımızda, emniyet tedbirleriyle ilgili irtibat görevlisi olarak bir emniyet personeli görevlendirilecek. Bu personeller, okul idarecilerimizle devamlı irtibat halinde olacaklar" dedi.





Okul servislerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Coşkun, "Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılabilmesi için servisçilerin de alması gereken tedbirler var. Çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumun söz konusu olmaması için duyarlı davranılması gerekiyor." diye konuştu.





Toplantıda, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerileri alındı.