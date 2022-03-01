Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı

Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde yapılan uygulamada 800 yabancı uyruklu kontrol edildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik kent genelinde yapılan uygulamada 800 yabancı uyruklu kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs terminali, uygulama noktaları, tren garı gibi bölgelerde kimlik kontrolü yapıldı.

Açıklamada, 20 ekip ve 100 personelle yapılan uygulamada, 800 yabancı uyruklunun kimlik kontrolünün yapıldığı, kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Göçmen, GÖÇ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title