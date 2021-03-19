Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
19.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:53
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 13 fişek ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat