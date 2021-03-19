Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 13 fişek ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat