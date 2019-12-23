Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi

23.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:44

Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine N.K'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evin odunluğunda 20,1 gram sentetik uyuşturucu, 48,7 gram eroin, 193,8 gram esrar, 122 uyuşturucu hap, bir tabanca ve 37 mermi, bir av tüfeği ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA