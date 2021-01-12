Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

12.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:08
Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, duvara çarpan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, duvara çarpan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Pirsultanlı köyünde Ali Mihraç Kahyaoğlu'nun kullandığı motosiklet, bir garajın duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahyaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Donald Trump Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Bakkal Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:10:59. #1.15#
title