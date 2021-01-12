Osmaniye'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
12.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:08
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, duvara çarpan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, duvara çarpan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Pirsultanlı köyünde Ali Mihraç Kahyaoğlu'nun kullandığı motosiklet, bir garajın duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahyaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek