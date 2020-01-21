Osmaniye'de düştüğü uçurumda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Osmaniye'de düştüğü uçurumda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçurumdan düşmesi sonucu yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

21.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:48
Osmaniye'de düştüğü uçurumda mahsur kalan kişi kurtarıldı

'nin ilçesinde uçurumdan düşmesi sonucu yaralanan kişi, ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

köyünde kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Yaralanan Kazak, telefonla 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, yaralının mahsur kaldığı yere ulaşamayınca bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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