Osmaniye'de düştüğü uçurumda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçurumdan düşmesi sonucu yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçurumdan düşmesi sonucu yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt köyünde kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Yaralanan Kazak, telefonla 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri, yaralının mahsur kaldığı yere ulaşamayınca bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.