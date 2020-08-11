Osmaniye'de durdurulan iki araçta 44 gram esrar ele geçirildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta 44 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
11.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:28
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta 44 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kadirli-Sumbas kara yolunda uygulama yapan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine iki otomobili durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde 44 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA