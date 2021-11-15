Osmaniye'de durdurulan hafif ticari araçta 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi - Haberler
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Osmaniye'de durdurulan hafif ticari araçta 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de durdurulan hafif ticari araçta 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 700 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 700 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Kadirli ilçe girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerinde hafifi ticari aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta 10 kilogramlık 70 paket halinde 700 kilo sahte deterjan ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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