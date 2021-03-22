Osmaniye'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
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Osmaniye'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

22.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:27
Osmaniye'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Osmaniye'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "+1 Resim Sergisi" açıldı.

Osmaniye'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "+1 Resim Sergisi" açıldı.

Bir alışveriş merkezinde "Engelleri Sanatla Aşıyoruz" projesi kapsamında açılan sergide, down sendromlu çocukların yaptığı 25 resim yer aldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergideki resimlerin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Resimleri yapan çocuklar ve aileleri ile sohbet etme imkanımız oldu. Çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Serginin 26 Mart'a kadar açık olacağı öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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