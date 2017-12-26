Osmaniye'de Düğünde Havaya Ateş Açıldığı İddiası

Osmaniye'de, düğünde havaya tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.



Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık'ta özel bir televizyon kanalında Osmaniye'deki bir düğünde bazı şahısların havaya tabanca ve av tüfeğiyle ateş açması görüntülerinin yayımlanması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.



Araştırmada, düğünün 17 Eylül'de Yeşilyurt Mahallesi Divlimoğlu Caddesi'nde yapıldığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesi sonrası havaya ateş açtığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kuru sıkı tabanca ile 3 ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.



Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.