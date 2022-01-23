Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de Özel Harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Özel Harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gündüz vakti yapılan baskın anları havadan drone ile görüntülenirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Esenevler, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş mahallelerinde 18- 21 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 6 adrese gündüz vakti şok baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlara 105 personel katıldı. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 'uyuşturucu madde ticaret yapmak' suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan 1 kişi ile haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri ile birlikte adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve bonzai maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Osmaniye'de drone'li uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Operasyonu, Özel Harekat, Osmaniye, Drone, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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