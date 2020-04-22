Osmaniye'de down sendromlu gence itfaiye ekibinden sürpriz doğum günü kutlaması
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Osmaniye'de down sendromlu gence itfaiye ekibinden sürpriz doğum günü kutlaması

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, itfaiyecileri çok seven down sendromlu gencin evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

22.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:19
Osmaniye'de down sendromlu gence itfaiye ekibinden sürpriz doğum günü kutlaması

Osmaniye'de itfaiye ekipleri, itfaiyecileri çok seven down sendromlu gencin evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan anne Döne Özdil, 23 yaşına giren down sendromlu oğlu Furkan Özdil için sürpriz bir kutlama yapmak istedi.

Anne Özdil, İtfaiyecileri çok seven Furkan'a sürpriz yapmak için itfaiyeyi aradı ve yardım istedi.

Bunun üzerine itfaiye aracıyla Özdil ailesinin evine giden Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve itfaiye ekibi, koronavirüs önlemleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Furkan'la beraber evlerinin bahçesinde doğum gününü kutladılar.

Kapıda Başkan Tarhan ve itfaiyecileri gören Furkan, ekiplere teşekkür ederek pasta üzerindeki mumları üfledi.

Daha sonra Furkan, ekiple ilçe merkezinde itfaiye aracıyla tur attı.

Başkan Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecileri çok sevdiğini öğrendikleri Furkan'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladıklarını, pasta keserek mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Anne Döne Özdil oğlu için itfaiyeyi aradığını dile getirerek Başkan Tarhan ve ekiplere kendisini kırmayarak hem oğlunun doğum gününü kutladıkları hem de Furkan'ı itfaiye aracıyla gezdirdikleri için teşekkür etti.

Osmaniye'de down sendromlu gence itfaiye ekibinden sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

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