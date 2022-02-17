Osmaniye'de dorsesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken dorsesi yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen tırın dorse kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Şekerdere mevkiinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yük taşımadığı öğrenilen tırda yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.