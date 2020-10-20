Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

20.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:26
Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Osmaniye'de, dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Osmaniye'de, dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a iki tır ve bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında araçları durduran ekipler, narkotik köpekleri "Dora" ve "Örtü" ile yaptıkları aramada, R.E idaresindeki tırın dorsesinde, erzak çuvalları içerisine gizlenmiş 15 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, R.E. ve diğer araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen R.E çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Engin Yıldırım Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Hazal Kaya Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim İntihar Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de dorsesinde 15 kilo 100 gram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 11:34:53. #1.15#
title