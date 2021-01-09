Osmaniye'de domuz tuzağına yakalanan karaca telef oldu

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde domuz tuzağına yakalanan karaca telef oldu.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde domuz tuzağına yakalanan karaca telef oldu.

Kalecik mevkisi yakınlarında yol yapım çalışması gerçekleştiren işçiler, yerde yaralı halde duran karaca fark etti.

Domuz tuzağına yakalandığı ve ön bacakları kırıldığı belirlenen karacanın tedaviye alınması için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Ekipler bölgeye ulaşamadan karaca telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner