Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası
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Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası

Osmaniye'de, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden şahıs şikayette bulundu.

01.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:28
Osmaniye'de dolandırıcılık iddiası

'de, kendisini olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden şahıs şikayette bulundu.

ilçesi Gökçayır Köyü'nde yaşayan O.K. (39) jandarmaya başvurarak dolandırıldığını belirtti.

Kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına 15 bin 700 lira yatırdığını savunan O.K'nin şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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