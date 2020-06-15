Osmaniye'de doğaseverlerin Dumanlı Yaylasında yamaç paraşütü keyfi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğaseverler 1500 rakımlı Dumanlı Yaylasında yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğaseverler 1500 rakımlı Dumanlı Yaylasında yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, yaptığı açıklamada, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in daveti üzerine 12 kişilik ekipleriyle birlikte Dumanlı Yaylası'na çıkarak iki gün kamp kurduklarını belirtti.

Hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte ekibin paraşüt atlayışı gerçekleştirdiğini ifade eden Akkaya, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Öner'e teşekkür etti.

Kaynak: AA