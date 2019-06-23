Osmaniye'de doğaseverler 2 römork çöp topladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğaseverler, ilçede bulunan Sabun Çayı ve Sabun Çayı Şelalesi etrafında piknik yapanların bıraktığı çöpleri topladı.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Düziçi 28 Mart Bisiklet Grubu ve TEMA Düziçi temsilciliği üyeleri, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Sabun Çayı ve Sabun Çayı Şelalesi'nde çöp toplama etkinliği düzenledi.

Doğaseverler, Sabun Çayı etrafında piknik yapanların bıraktığı çöpleri tek tek topladı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki alanı temizleyen doğaseverler, etkinlik sonunda 2 traktör römorku dolusu çöp topladı.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Kadir Koska, Sabun Çayı ve Sabun Çayı Şelalesi'nin gerek ilçeden gerekse dışarıdan gelenlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer olduğunu söyledi.

Yaptıkları etkinlikte sadece birkaç saat içinde 2 traktör römorku dolusu çöp topladıklarını ifade eden Koska, "Bu çöpler sadece bugün atılanlar. Her gün en az bu kadar çöp doğaya bırakılmaya devam ediliyor. Herkes pikniğe gelirken yanında çöp poşeti getirse, burası eski güzel haline çok kısa sürede kavuşur." dedi.

Kaynak: AA