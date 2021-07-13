Osmaniye'de doğa yürüyüşü düzenlendi
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Osmaniye'de doğa yürüyüşü düzenlendi

Osmaniye'de doğa yürüyüşü düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunca, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunca, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz ve OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un da yer aldığı katılımcılar, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyelerinin rehberliğinde Karaçay Şelalesi'ne yürüdü.

Uzun, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve bayrak için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Kürşat Hazar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
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