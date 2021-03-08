Osmaniye'de dilenci operasyonu
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Osmaniye'de dilenci operasyonu

08.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:58
Osmaniye'de dilenci operasyonu

Osmaniye'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Osmaniye'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinde vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik düzenlediği operasyona, emniyet güçleri de destek verdi.

Operasyonda, kaldırımlarda ve trafik ışıklarında vatandaşlardan para isteyenler yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Ekipleri gören bazı dilencilerin akan trafiğe aldırmadan kaçmaya çalışması ise kameralara yansıdı.

Yakalanan dilencilere kabahatler kanunu gereğince para cezası uygulanırken topladıkları paralara da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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