Osmaniye'de devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Osmaniye'den Gaziantep'e yolcu taşıyan Ö.A. idaresindeki 80 HB 574 plakalı minibüs, Bahçe ilçesi Kızlaç köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Osmaniye ile Bahçe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel