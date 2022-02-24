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Osmaniye'de devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı

Osmaniye'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Osmaniye'den Gaziantep'e yolcu taşıyan Ö.A. idaresindeki 80 HB 574 plakalı minibüs, Bahçe ilçesi Kızlaç köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Osmaniye ile Bahçe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Gaziantep, Osmaniye, Minibüs, Bahçe, Güncel, Haberler

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