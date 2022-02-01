Osmaniye'de devrilen yem yüklü kamyonun şoförü yaralandı
AA, Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen yem yüklü kamyonun şoförü yaralandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen yem yüklü kamyonun şoförü yaralandı.
Kadirli- Adana kara yolu Aydınlar Köyü yakınlarında Bahattin K, yönetimindeki 80 LR 400 plakalı yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralı şoför 112 Acil Sağlık ekipleri tarafındanKadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel