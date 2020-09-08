Osmaniye'de devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı
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Osmaniye'de devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de devrilen traktördeki 5 kişi yaralandı
08.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:10

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Alibozlu köyü Hemenler mevkisinde D.İ'nin (22) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü D.İ. ile traktördeki L.K. (35), Y.E.K. (15), A.K. (7) ve E.K. (5) yaralandı.

Yaralılar, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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