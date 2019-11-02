Osmaniye'de devrilen kamyondaki elektrik kabloları tarlaya saçıldı

Osmaniye'de devrilen kamyondaki elektrik kabloları tarlaya saçıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik kablosu taşıyan kamyon devrildi.

02.11.2019 18:56
Osmaniye'de devrilen kamyondaki elektrik kabloları tarlaya saçıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik kablosu taşıyan kamyon devrildi.


S.C. (47) yönetimindeki 01 FEN 43 plakalı elektrik kablosu yüklü kamyon, Halitağalar köyü mevkisinde devrildi.


Sürücünün yara almadığı kazada, kamyonda bulunan elektrik kabloları yol kenarındaki tarlaya saçıldı.

Trafik ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından, kamyon ve kablolar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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