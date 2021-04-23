Osmaniye'de devlet desteği alan engelli kadın aldığı 3 inekle ailesinin geçimini sağlıyor
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Osmaniye'de devlet desteği alan engelli kadın aldığı 3 inekle ailesinin geçimini sağlıyor

Osmaniye'de devlet desteği alan engelli kadın aldığı 3 inekle ailesinin geçimini sağlıyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de 11 yıl önce geçirdiği kaza sonrası sağ elini kullanamayan ve yıllarca akrabalarının hayvanlarına bakarak geçimini sağlayan Melek Kurt, İŞKUR'un hibe desteği sayesinde aldığı 3 inekle hayvancılığa başladı.

Osmaniye'de 11 yıl önce geçirdiği kaza sonrası sağ elini kullanamayan ve yıllarca akrabalarının hayvanlarına bakarak geçimini sağlayan Melek Kurt, İŞKUR'un hibe desteği sayesinde aldığı 3 inekle hayvancılığa başladı.

Düziçi ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Kurt, 2010 yılında geçirdiği kaza nedeniyle sağ el parmaklarını kaybetti.

Kocası da kronik rahatsızlıklarından dolayı çalışamayan Kurt, yıllarca akrabalarının hayvanlarına bakarak eşi ve 6 çocuğunun geçimini sağlamaya çalıştı.

Geçen sene İŞKUR'un engelli ve eski hükümlüler için başlattığı hibe programına başvuran Kurt, kurumdan aldığı destekle 3 inek satın aldı. Yıllar sonra kendi hayvanlarına sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Kurt, süt, yoğurt ve peynir satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Melek Kurt, AA muhabirine küçük yaşlardan beri hayvancılıkla uğraştığını, bu işi çok sevdiğini ve geçmişte yakınlarının hayvanlarına bakarak para kazandığını söyledi.

Kocasının da engelli olduğunu ve bu nedenle çalışamadığını ifade eden Kurt, "Hayvanlar kendimizin olmadığı için geçimimizi zor sağlıyorduk. İŞKUR'un böyle bir katkısı olduğunu duydum ve başvurdum. Sağ olsunlar bize böyle bir hak tanıdılar. 3 tane gebe inek aldım. İneklerimizin sütünü satıyorum, kendimize peynir, yoğurt yapıyorum. İstenirse onlardan da satıyorum. Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

Osmaniye İŞKUR Müdürü Ahmet Altunkaynak da İŞKUR'un yürüttüğü "kendi işlerinin patronu olma" projesi ile eski hükümlü ve engelli vatandaşlara kendi işlerini kurma şansı verildiğini kaydederek, "Bu tür vatandaşlarımızın iş bulma ve iş hayatına intibakları çok zor. Bu nedenle en az yüzde 40 bedensel engeli bulunan veya eksi hükümlü kardeşlerimiz, İŞKUR'a başvurup projelerini sunarak kendi işlerini kurabiliyor. Biz de İŞKUR olarak hem işin kurulması hem de işin sürdürülebilmesi için her türlü desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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