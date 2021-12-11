Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler
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Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dereye düşen inek belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dereye düşen inek belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Cığcık köyünde Hacı Akgöllü'ye ait inek, köyün çevresinden geçen dereye düştü.

Köylülerin yardımıyla ineğini çıkarmaya çalışan Akgöllü, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesinden de yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ve fen işleri müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla düşen ineği dereden çıkardı.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Osmaniye'de dereye düşen inek 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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