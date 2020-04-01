Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (2)
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDISağanak nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe, Çığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu mahallelerinin kullandığı yollar ulaşıma kapatıldı.
01.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:26
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Sağanak nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe, Çığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu mahallelerinin kullandığı yollar ulaşıma kapatıldı. Ulaşımın Yalnızdut Mahallesi'nden sağlandığı bildirilirken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA