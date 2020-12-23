Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

23.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:12
Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, göğsünden silahla vurulduğu tespit edilen F.K'nin (34) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, bölgede yaptığı incelemede tabanca ele geçirdi.

F.K'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay İsmail Demir Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Arto İrem Derici Aslı Tandoğan Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:12:30. #1.15#
title