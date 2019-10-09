09.10.2019 19:41

Osmaniye'de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

OSMANİYE'de senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı. UMKE, Sağlık, AFAD, İtfaiye, Afad Gönüllü Gurupları, Tedaş, Aksagaz ve güvenlik birimlerinin katıldığı tatbikatı, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte yerinde takip etti.

Senaryo gereği, Kahramanmaraş ilinde 9 Ekim günü saat 13.22'de, büyüklüğü 7.5 olan bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nden alınan ilk bilgilere göre: Kahramanmaraş merkezli depremden Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin çok etkilendiği; Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa illerinin ise depremden etkilenen iller arasında olduğu bildirildi. AFAD Başkanlığı, alınan ilk bilgiler ışığında; Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin seviye 3'ten; Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa illerinin seviye 1'den ilgili hizmet gruplarıyla afete müdahale çalışmalarına başlanması ve saha destek ekip ve ekipmanlarıyla, yapılacak intikal planlamaları çerçevesinde, AFAD Başkanlığı ile koordineli olarak harekete geçmelerini Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'ne duyuruldu.

Bu kapsamda, Osmaniye merkez Eyüp Sultan Mahallesi, 5562 sokak üzerinde, 5 evin yıkıldığı gönünde alına ihbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sek edildi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, ilk olarak 'sesimi duyan var mı' diye seslendi. Ardından ortamı sessiz bir hale getiren ekipler dinleme yaptıktan sonra, enkaz altında kalan yaralıların çıkartılması için çalışma başlatıldı. Depremzedeler, umke ekiplerince bulundukları yerden alınarak konuldukları ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayı cep telefonları ile kaydeden mahalle sakinleri ise ekipleri alkışlayarak kutladı.

Tatbikatı yerinde takip eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise il genelinde masa başı ve sahada deprem tatbikatı yapıldığını belirterek, "Senaryo gereği, ilk bilgilere göre enkaz altında 4 yaralımız bulunmakta. Bir yaralımız ekiplerimizin çalışması sonucu kurtarıldı. Bundan sonraki süreçte, gelen ihbarlara göre gerekli müdahaleleri sahada ve masa başında yapacağız. Bu tatbikat alanımızda ilgili tüm hizmet guruplarımız sahada ve görevlerinin başındalar. Temennimiz tabii ki bu afetlerin gerçeğinin olmamasıdır. Ama afetlerde bu hayatın bir gerçeği. Afetlerin zararlarının en az seviyeye indirilmesi bizlerin elinde. Bu tür tatbikatlarla bizlerde ilimizin kurumsal kapasitesinin test edilmesi açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Eksiklerimiz varsa onları görerek onları tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da en azından bir afet çantasının hazırlanması gibi hususlarda kendi üzerlerine düşen görevleri almasına vesile olmasını diliyorum. İlimiz ve ülkemiz adına kazasız belasız, depremsiz bir ömür diliyorum." dedi.

Kaynak: DHA