Osmaniye'de deprem
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Osmaniye'de deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de deprem
03.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:15

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 02.22'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

(Selçuk Şavran/İHA)

Kaynak: İHA

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