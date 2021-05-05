OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA
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OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 27 kişiden 6'sı tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 27 kişiden 6'sı tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ülke genelinde yapılabilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışmada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 6 Nisan Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticileri olduğu belirlenen Suriye uyruklu 27 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA
OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA
OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA
OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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