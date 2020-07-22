Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları ve örgüt içerisinde dini eğitim verdikleri iddia edilen Suriye uyruklu A.O. ile G.E. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA