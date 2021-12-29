Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de örgüt saflarında silahlı eylemlere katıldığı belirtildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen bu ülke vatandaşı H.K., E.C., M.S., H.M., M.K.ve A.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Suriye'de bulundukları sürede örgüt saflarında silahlı faaliyetlere katıldığı ifade edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title