Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler M.M, A.A, M.H.A, İ.K, A.E. ve E.E. gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA