Son dakika haberleri | OSMANİYE'DE DEAŞ OPERASYONU 3 GÖZALTI

Son dakika haberi: OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı faaliyetlerine katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı faaliyetlerine katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkelerinde bulundukları süre içerisinde DEAŞ adına silahlı faaliyetlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı