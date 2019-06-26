Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim aldığına dair istihbari bilgiler elde edilen C. İ., İ.E., ve L.E.'nin ülkeye kaçak yollarla giriş yaparak Osmaniye'ye geldiğini belirledi. Polis, şüphelileri kent merkezinde kaldıkları adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Osmaniye

Kaynak: DHA
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