Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1'i kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1'i kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, Kurban Bayramında meydana gelebilecek eylemlerin önlenmesine yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine sözde "savaşçı" olarak katılan, 4 yıl "örgütsel dini eğitim" verdiği iddia edilen Suriye uyruklu A.O. ile G.E. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA