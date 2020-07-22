Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet gösteren ve örgütsel dini eğitim veren 1'i kadın 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
22.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:59

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet gösteren ve örgütsel dini eğitim veren 1'i kadın 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde sözde savaşçı düzeyinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu A.Q. ile örgütü içerisinde 4 yıl örgütsel dini eğitim veren G.E. isimli kadın, ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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